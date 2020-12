Prima un precetto esecutivo da 1,3 milioni (contro cui il Football Club Chiasso ha fatto opposizione), poi un’istanza di fallimento presentata alla Pretura di Mendrisio-Sud, che mercoledì 16 dicembre ha convocato le parti per dirimere la questione. Sono molto tesi i rapporti tra l’imprenditore Pablo Bentancur (agente di diversi giocatori ed ex azionista di minoranza del FC Lugano) e il Chiasso. Tanto tesi che Bentancur ha appunto - in base all’articolo 168 della Legge federale sull’esecuzione e il fallimento - chiesto la messa in liquidazione della società rossoblù, fondata nel 1905. Una notizia che senza ombra di dubbio scalderà gli animi stasera durante la prevista assemblea del club. Il precetto esecutivo è stato inoltrato da una società di Lugano, la Goal Service Consulting SA, di cui Bentancur-...