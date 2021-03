Piove sul bagnato nel Mendrisiotto, anzi sugli Intercity. In autunno si era detto che il distretto dovrà accontentarsi e aspettare per almeno un paio d’anni. Solo a partire dal 2022-2023 sarà possibile immaginare un potenziamento del numero delle fermate a Chiasso e Mendrisio dei treni Intercity (o meglio: un ripristino della situazione pre-AlpTranist, ndr) e che per questioni tecniche nel 2021-2022 la mattina ci sarà un solo collegamento. È questo il riassunto di quanto era emerso durante un incontro tra le FFS, la deputazione momò in Gran Consiglio, alcuni sindaci della regione, il consigliere di Stato Claudio Zali e il presidente della Commissione regionale dei trasporti Andrea Rigamonti. Già quelle spiegazioni, che a mente di chi da mesi lottava per la causa, di rassicurante avevano ben...