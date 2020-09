Coldrerio è fortunata: può garantire ai suoi abitanti un bene prezioso - non per caso chiamato oro blu -, di ottima qualità e non contaminato da sostanze nocive. E questo, non è un dettaglio scontato, considerando quanto accade anche in Comuni molto vicini, alle prese ad esempio con la presenza di clorotalonil. Il Municipio è quindi determinato a difendere le sue fonti idriche. Per farlo recentemente ha dovuto opporsi a un progetto delle FFS.

I lavori in programma

Torniamo indietro di qualche settimana per meglio contestualizzare la vicenda. Nel corso dell’estate a Coldrerio è stata pubblicata una domanda di costruzione delle FFS per dei cambiamenti ai binari e alle infrastrutture ferroviarie presenti nella zona della Valle della Motta (per la sostituzione della via ferrata e della massicciata). Proprio in quell’area c’è però la zona di protezione della sorgente comunale e il Municipio teme quindi di metterla a rischio. «Quella sorgente fornisce 280 litri d’acqua al minuto anche nei momenti di siccità - spiega il capodicastero Acqua potabile Matteo Muschietti -, non possiamo metterla in pericolo». Per questo motivo il Municipio ha inoltrato un’opposizione al progetto delle Ferrovie. La fonte idrica, prosegue Muschietti, è troppo importante per il Comune, che attualmente rifornisce la sua popolazione esclusivamente con acqua proveniente da Coldrerio.

L’acquedotto di soccorso

Il reclamo dell’Esecutivo momò, aggiunge Muschietti, potrebbe tuttavia essere ritirato. Ma ad una condizione. «Vogliamo la garanzia che se succede qualcosa alla sorgente della Valle della Motta possiamo fornire comunque l’acqua alla popolazione. Chiediamo quindi alle FFS di mettere a disposizione un acquedotto di soccorso, un po’ come qualche anno fa, quando per un altro progetto delle FFS fu sacrificato il pozzo B2 e fu allestito un acquedotto di soccorso per la fornitura d’acqua da parte di Novazzano e Chiasso».

Municipio di Coldrerio e FFS si sono già incontrati per cercare un compromesso. Finora invano. Altri incontri saranno organizzati in futuro. La condizione di un acquedotto di soccorso ha però anche una sottocondizione, conclude Muschietti: «L’acquedotto di soccorso deve garantire acqua buona, non contaminata, quindi non quella di Chiasso o Novazzano».

