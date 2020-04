Buona parte del Mendrisiotto, da Chiasso a Mendrisio, è rimasta senza elettricità questa mattina tra le 10.03 e le 10.23. I disagi sono stati segnalati nella cittadina di confine, ma anche in diversi quartieri di Mendrisio e nei comuni limitrofi. Stando a quanto riportato sul sito delle AIM, l’erogazione di elettricità è stata interrotta a causa di un guasto sulla rete di distribuzione. La corrente è tornata e al momento non sono annunciati altri stop a breve. Il problema, stando alle AIM, è fuori dalle competenze delle tre aziende colpite (AIM, AGE, municipalizzata di Stabio, mentre la rete AIL non è stata colpita) e la questione è in mano a chi gestisce le reti superiori, ossia AET (incaricata di gestire Swissgrid).