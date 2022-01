A Mendrisio aprirà presto un negozio Aldi, ma non uno Lidl.

Se il progetto immobiliare che include anche l’insediamento di un Aldi in via San Martino è sempre più prossimo al completamento, quello che mirava alla costruzione di un negozio Lidl vicino al Mercato coperto si è recentemente infranto contro lo scoglio del Tribunale federale ed è quindi sfumato.

Tra la strada e la ferroviaDi questo progetto, a onor di cronaca, non si sente parlare da tempo. Sono infatti trascorsi anni - era la fine del 2017 - da quando il Municipio di Mendrisio aveva negato la licenza edilizia ai promotori. Il commercio era previsto su un vasto terreno inedificato in via Bernasconi tra la strada e la ferrovia.

In questi anni i promotori - sia i proprietari del fondo, sia la catena tedesca di negozi - non si erano...