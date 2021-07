Dopo le abbondanti precipitazioni di questa notte, alcune zone di Chiasso sono state allagate. Tra questi il sottopassaggio di via Dunant, tra via Manzoni e via Soldini, dove i veicoli, questa mattina, si sono trovati a circolare nell’acqua. Nella regione, e oltre, i disagi a causa del maltempo non sono rari. Risale a ieri, tra gli altri, lo smottamento di fango e detriti su un’abitazione a Bissone.