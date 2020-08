«Il Ticino non ha presentato domanda di integrazione del Mendrisiotto nella rete dei trasporti a lunga distanza (...) e il mancato inserimento di Chiasso e Mendrisio nella rete dei collegamenti a lunga percorrenza risale a un accordo tra le FFS e il Cantone del 2009». È con queste parole che il Consiglio federale ha risposto a un’interpellanza inoltrata dal consigliere nazionale Marco Romano in merito a quello che, nel Mendrisiotto, sembra essere il grande tema del momento: la carenza di fermate di treni Intercity ed Eurocity. Parole, quelle del Consiglio federale, che potrebbero essere parafrasate in «chi è causa del suo mal pianga se stesso».

«Si voleva potenziare il TILO»

Ma cosa prevedeva il citato accordo del 2009? Come mai si decise di siglarlo? Lo abbiamo chiesto a Marco Borradori, all’epoca...