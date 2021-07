Continuano i disagi per l’approvvigionamento idrico del comprensorio comunale di Breggia e in parte di Castel San Pietro. L’evento meteorologico di portata eccezionale che, come anche riportato dai media non si vedeva da oltre 40 anni e si è abbattuto durante la notte di lunedì 26 luglio 2021 sulla regione del Mendrisiotto, colpendo in particolare la Valle di Muggio, ha provocato ingenti danni sia alla rete viaria, con l’interruzione di alcuni tratti stradali tra cui la cantonale, ma specialmente alle infrastrutture dell’Azienda acqua potabile di Breggia. Fin dalle prime ore del mattino di martedì, spiega l’azienda stessa in un comunicato alla popolazione, la situazione è apparsa grave e difficoltosa dal momento che al bacino di Bruzella in località Zocco non arrivavano più i normali quantitativi di acqua provenienti dalle sorgenti in Valle della Crotta.