«Bruciate alcune migliaia di pneumatici, ma non vi sono feriti»

Ieri sera, in via Campagna Adorna a Mendrisio, un incendio è scoppiato poco prima delle 22.00 in un deposito di pneumatici per cause che la Polizia deve ancora stabilire. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia della città di Mendrisio, della Polizia comunale di Chiasso, il Corpo delle guardie di confine, la Polizia dei trasporti, i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto, i pompieri FFS con il treno di spegnimento, i soccorritori del SAM nonché gli specialisti della Sezione protezione aria, acqua e suolo del Dipartimento del territorio. Le opere di spegnimento da parte dei pompieri, intervenuti con 45 uomini e 14 veicoli, sono ancora in corso (alle ore 7.00) e si procede inoltre a tappe con la demolizione e lo sgombero della tettoia interessata dal rogo, segnala la Polizia cantonale. In base a una prima stima, sono andati in fumo alcune migliaia di pneumatici, ma non ci sono feriti.