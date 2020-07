Basta bagni a Brusino Arsizio, almeno per ora. Il Municipio della località sul Ceresio ha optato nelle scorse ore per una misura drastica, «ma obbligata», ci spiegano dalla cancelleria comunale: chiudere il parco pubblico di Villa Patria, un’area di solito accessibile gratuitamente e ogni giorno dell’anno. Il motivo? In realtà più di uno: maleducazione, sporcizia e sovraffollamento. Non solo, quindi, un mancato rispetto delle norme di distanziamento legate alla pandemia in corso, ma anche inciviltà, sottolineano ancora dal Comune.

Nelle ultime settimane il parco a lato della storica villa è stato sfruttato non solo da brusinesi e turisti confederati (sono sempre molti quelli che trascorrono le vacanze nella località), ma anche da decine di ragazzi. Sarebbero proprio gli utilizzatori più giovani...