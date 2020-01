Brusino è pronta a diventare più turistica

Il Municipio è pronto dal 2014. Il messaggio con cui chiedeva al Consiglio comunale il credito di 1,25 milioni di franchi necessario per la seconda fase della ristrutturazione è infatti del maggio di quell’anno. In questo periodo però qualcosa è andato storto. Non a Brusino Arsizio dove, affacciata sul lago Ceresio, sorge Villa Patria - l’edificio da ristrutturare e trasformare anche in un bed and breakfast -, bensì in Liechtenstein. I fondi necessari per i lavori dovevano infatti giungere dal principato tra la Svizzera e l’Austria, dove ha sede la Fondazione Mondonico, che a suo tempo ha promesso un contributo di quasi un milione di franchi.

Giardino già rinnovato

Villa Patria è così restata in stato di semiabbandono, ma con un bellissimo giardino. Gli spazi esterni di circa 1.500 metri quadrati sono infatti già stati sistemati (sono stati inaugurati nell’estate del 2013) e sono tuttora agibili alla popolazione (e in estate ai bagnanti, visto che la villa garantisce l’accesso alle sponde del lago Ceresio).

Sorpresa inaspettata

Qualcosa sta però per cambiare. Il Municipio di Brusino ha infatti ricevuto un ormai insperato regalo di Natale. Un regalo giunto da lontano: dal Liechtenstein. La Fondazione Mondonico - negli scorsi anni il Municipio aveva ammesso di avere avuto problemi persino a contattarla (vedi CdT del 2 dicembre 2017) - ha infatti versato il contributo promesso. Come ci conferma anche il sindaco Gianfranco Poli: «I fondi sono stati sbloccati. Grazie a Dio. Dopo una lunga lotta, in cui persone (tra cui il sottoscritto e il segretario comunale) si sono impegnate ogni giorno per tre anni, siamo riusciti. Questo è un progetto importante per Brusino, che darà la possibilità al nostro turismo di poter beneficiare di un bed & breakfast e un piccolo bar». I lavori possono quindi cominciare. E lo faranno a breve.

Camere e appartamenti

Il disegno edilizio prevede la ristrutturazione della villa risalente all’inizio del Novecento in ottica turistica. I suoi spazi in futuro accoglieranno un ristorante/bar, depositi e servizi, spogliatoi, docce, tre camere bed & breakfast e due appartamenti di vacanza.

La vasta area esterna, come detto, è già stata riammodernata. L’investimento in quel caso era stato di 300.000 franchi. La villa è stata acquistata dal Municipio di Brusino nel 2011, per quasi 2 milioni di franchi, con la promessa però di beneficiare di un contributo cantonale. Nell’aprile del 2011 infatti, durante un sopralluogo, l’allora direttore del Dipartimento del territorio Marco Borradori aveva assicurato il sostegno dello Stato per portare a buon fine l’operazione. Il 14 giugno 2011 il Consiglio comunale di Brusino Arsizio aveva accolto il progetto di compravendita del fondo. Il contributo cantonale da destinare all’acquisto della proprietà era poi stato approvato dal Gran Consiglio nel mese di settembre successivo e Brusino aveva così ottenuto un sussidio di 975.000 franchi, il massimo previsto dalla Legge cantonale sul demanio pubblico per l’acquisto di fondi che si trovano lungo le rive di laghi o fiumi da destinare alla collettività.

