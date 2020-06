Seduta anomala per il Consiglio comunale di Mendrisio, che ieri sera si è riunito al Mercato coperto per poter garantire le distanze sociali. Ciò su cui si è concentrato il Legislativo è però la normalità, o meglio il desiderio di tale condizione e la messa a disposizione dei mezzi per poterla raggiungere.

Il messaggio più atteso all’ordine del giorno era infatti quello, con la clausola dell’urgenza, per la costituzione di un fondo da 1 milione di franchi a sostegno delle micro-attività e del rilancio dell’economia, confrontata con la crisi post coronavirus. Un messaggio accolto quasi all’unanimità (56 voti favorevoli e un’astensione), in versione "extra". Il Legislativo ha infatti approvato un emendamento presentato da Gianluca Padlina (PPD) che proponeva di aumentare il credito di ulteriori 80.000 franchi per poter distribuire un buono da 20 franchi da spendere nei commerci cittadini non solo alla popolazione adulta, ma anche ai minorenni.

Con questo messaggio il Municipio mira a mettere a disposizione soprattutto aiuti di 3 tipi: un contributo pari al valore della tassa base annua per i rifiuti; un contributo pari al valore della tassa di abbonamento per l’utilizzo della rete elettrica e un sostegno pari al valore della tassa di occupazione del suolo pubblico. Le misure sono pensate per le microattività economiche la cui cifra di affari annua non supera il milione di franchi.

Capolago: lifting per pista di skater e rifugio

I consiglieri comunali mendrisiensi hanno altresì accolto, sostanzialmente all’unanimità, gli altri messaggi votati: un credito quadro di 470.000 franchi per la sostituzione e l’acquisizione di nuovi automezzi per la Polizia della Città di Mendrisio, un credito di 280.000 per lavori di manutenzione straordinaria e di miglioria occorrenti alla pista skater ed al rifugio PCi di Capolago e 8 domande di concessione dell’attinenza comunale. Designato inoltre Andrea Cantaluppi come nuovo rappresentante della Città di Mendrisio in seno al Consiglio di Amministrazione di AMSA.

Cambio di presidenza

La seduta è stata contraddistinta anche dalla nomina del nuovo ufficio presidenziale. Il nuovo primo cittadino del capoluogo momò è Andrea Ghisletta (IaS), che subentra a Davina Fitas (PPD). I due, nei loro discorsi rispettivamente di insediamento e di commiato, non hanno potuto non fare riferimento al coronavirus. Fitas ha augurato a Mendrisio un ritorno progressivo alla vita comunitaria e ha fatto un appello alla responsabilità individuale. «Ogni crisi, grande o piccola che sia, cela anche delle opportunità, lo abbiamo imparato in queste settimane: possiamo fare un bilancio e capire cosa vogliamo cambiare, cosa non vogliamo più portare nella "nuova” normalità». Ghisletta ha invece citato un autore momò: «Il coronavirus, il cambiamento climatico. Sembrano sfide così grandi per la nostra piccola Mendrisio. Ma sono le sfide dei nostri tempi globalizzati, e non potranno essere risolte senza la laboriosità, le conoscenze e la coesione sociale delle piccole realtà locali. Uno scrittore di casa nostra, Alberto Nessi, ha più volte descritto le vicende di quel fazzoletto di terra matta che è il Mendrisiotto con la guida di un aforisma: ”l’universale è il locale meno i muri”. Mi piace immaginare una Mendrisio che su questi temi sia capace di costruire ponti verso "l’universale". Completano l’ufficio presidenziale Daniela Carrara (Verdi, prima vicepresidete) e Benjiamin Albertalli (Lega, secondo vicepresidente).

