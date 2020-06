Durante la fase più acuta della pandemia, durante il lockdown, ci siamo ritrovati spesso a farci un’idea dell’impatto che la situazione stava avendo sulle nostre vite, sui commerci e sull’economia giudicando il traffico e le auto in circolazione. E se - nelle primissime settimane almeno - c’è un luogo in Ticino in cui i veicoli sono praticamente scomparsi, quello è il tratto di A2 tra Mendrisio e la dogana di Brogeda. Tanti momò, ora che lentamente si torna alla normalità, già rimpiangono - se si guarda perlomeno alla mobilità - quel periodo. Ma per chi nel traffico transfrontaliero ha investito milioni il trimestre appena trascorso è stato durissimo. Forse addirittura devastante. «È andata male. Molto male», ci spiega Marco Sofi, direttore della Emanuele Centonze SA (ECSA), società che gestisce le due aree di servizio autostradali di Coldrerio. L’ultima lasciando la Svizzera (quella in direzione Sud) e la prima entrando (quella in direzione Nord). Noi ci eravamo stati il 3 marzo per un piccolo reportage. La Lombardia non era ancora stata dichiarata «zona rossa», ma la notizia dei contagi (il primo, a Codogno, il 21 febbraio) avevano già fatto il giro del mondo e l’autostrada si era svuotata. «È così da una settimana - ci aveva raccontato una commessa dell’area di servizio, in cui eravamo gli unici clienti - e non si fermano più neanche i pullman turistici. Probabilmente credono che siamo già in Italia». Poi sono arrivate anche le chiusure dei confini.

«Non sarà più come prima»

Ma, appunto, stiamo lentamente tornando alla normalità. Ieri a Coldrerio qualche cliente c’era. Soprattutto tedeschi e svizzorotedeschi, tra i primi ad andare in Italia per le vacanze. Cosa aspettarsi dalla completa riapertura delle frontiere? «Credo di poter escludere - ci spiega Sofi - un ritorno ai livelli del 2018 o del 2019. Di recente ho letto che in Italia le prenotazioni sono in calo almeno del 50%, e da questo dato non era possibile capire la diminuzione dei turisti provenienti dall’estero. L’impressione è che un po’ tutti stiano aspettando l’ultimo momento per partire, in attesa di capire l’evoluzione della pandemia». Capire cioè se in Italia la situazione resterà stabile, considerando anche il rischio di un possibile - e temuto - spostamento dei focolai di COVID dalla Lombardia alle zone più turistiche, magari quelle di mare. «E poi c’è l’aspetto congiunturale. Le persone temono la crisi e potrebbero essere portate a viaggiare meno degli altri anni». Difficile in questo momento fare previsioni.

Tante incertezze

L’estate dunque - che è la stagione più importante per l’area di servizio - potrebbe non bastare a coprire i danni subiti in marzo, aprile e maggio. C’è però da dire che un po’ ovunque sembra esserci una predisposizione a vacanze a «corto raggio», in auto (o in camper) e non in aereo, e dunque in molti potrebbero comunque continuare a passare da Coldrerio nel loro viaggio verso la Romagna, la Liguria, le Marche o l’Italia meridionale. «È vero - conferma Sofi - che il trend sembra essere quello. Ma dipende quanto la vacanza sarà local. Un po’ tutte la Nazioni si sono attivate per favorire il turismo interno. Lo ha fatto il Ticino, lo ha fatto la Svizzera e operazioni simili sono state portate avanti da Italia, Francia e Germania. Noi ci aspettiamo una contrazione rispetto all’anno scorso».

Fino al 90% di traffico in meno

L’autostrada vuota come simbolo del COVID. I dati forniti dal Cantone (sul sito oasi.ti.ch) indicano chiaramente che da inizio marzo i transiti delle auto (ora tornati quasi nella media registrata tra il 2015 e il 2019) sono crollati. «E il punto di rilevamento di Chiasso - sottolinea Sofi - è quello in cui il calo risulta essere più marcato. Fino al 90%». Il pezzetto d’autostrada (8 chilometri) tra Mendrisio e Chiasso veniva utilizzato unicamente da chi si spostava all’interno del Mendrisiotto o da chi entrava in Svizzera con un permesso di lavoro. «Al San Gottardo (la ECSA gestisce anche la stazione di Stalvedro, ndr) invece si è visto un po’ più di movimento dovuto al traffico tra Cantoni, che in una certa misura ha continuato ad esserci». «Abbiamo sofferto moltissimo - ribadisce Sofi - e questo da fine febbraio a oggi. È stata dura».

