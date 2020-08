«Chiasso è una città difficile. Un’iniziativa così a Mendrisio avrebbe avuto molto successo, mentre a Chiasso sono davvero pochi i commercianti ad aver aderito. Bisogna anche essere schietti: non si può sempre dare la colpa alle autorità e al Municipio e poi evitare di fare la propria parte». Carlo Coen, presidente della Società Commercianti del Mendrisiotto (SCM) non le ha mandate a dire. Il problema è presto spiegato: il 28 luglio il Municipio ha annunciato il progetto «Chiasso Fuori» (realizzato in collaborazone proprio con la Società commercianti e GastroMendrisiotto). Per tutto il mese di agosto ai negozi e bar che si trovano lungo la zona pedonale veniva concesso di allargare le loro attività, gratuitamente, sulla strada. Questo per dare colore e vita a corso San Gottardo e aiutare la...