La licenza edilizia c’è già dal maggio 2018 e nell’aprile scorso è stata costituita la società anonima per gestire la struttura (vedi il CdT del 22 aprile). Da allora non si è più parlato della centrale a biogas per la produzione di corrente rinnovabile nella zona industriale di Stabio. Ma chi sta lavorando al progetto non è stato con le mani in mano in questi mesi, anzi si sta impegnando affinché la sede possa essere costruita quanto prima. «Non ci sono dubbi. La centrale si farà. Stiamo lavorando per accordarci con i fornitori delle materie prime. Pensiamo di dare inizio ai lavori l’anno prossimo per poi partire con la produzione nel 2023» ci dice l’ingegner Corrado Noseda, membro del Consiglio d’amministrazione della Biogas Stabio SA. L’investimento sarà di circa 4,1 milioni di franchi....