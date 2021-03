Avrebbe riportato ferite serie ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita, il bambino rimasto ferito in un incidente in bici accaduto domenica pomeriggio nei pressi della chiesa di Genestrerio. Stando alle prime informazioni raccolte lo sventurato stava circolando con la bici, facendo delle evoluzioni quando, per motivi da stabilre, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo da un muretto di circa 3 metri d’altezza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che hanno richiesto l'intervento di un elicottero della REGA per il trasporto al pronto soccorso del ferito. La Polizia ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.