Pomeriggio impegnativo quello di oggi per la Rega, intervenuta per recuperare un giovane caduto in un dirupo a Caneggio. Era quasi mezzogiorno e il ragazzo stava facendo un’escursione insieme a un coetano quando ad un certo punto è scivolato, rotolando a valle e precipitando poi nel vuoto per una decina di metri, fino al letto del fiume. Soccorrerlo non è stato facile. L’elicottero ha prima dovuto rintracciarlo seguendo al telefono le istruzioni dell’amico, poi raggiungerlo con il verricello facendo attenzione a non avvicinarsi troppo ai fili dell’alta tensione. Il ragazzo, domiciliato nella regione, ha riportato ferite serie.