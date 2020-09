Le forti raffiche di vento, che hanno seguito le abbondanti precipitazioni di venerdì mattina, hanno causato alcuni danni nel Mendrisiotto. In particolare a Melano, sulla Strada cantonale verso Capolago, una pianta di grandi dimensioni è stata sradicata ed è caduta ostruendo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i pompieri del Centro di soccorso del Mendrisiotto e gli addetti alla manutenzione del Cantone che hanno provveduto a tagliare la pianta e liberare la strada. Non vengono segnalati danni particolari, indica Rescue Media in una nota. A Mendrisio alcuni pannelli di un fast food in via Francesco Borromini si sono staccati dalla facciata cadendo a terra. Anche in questo caso nessuno è rimasto ferito e non si registrano danni.