Nel corso del pomeriggio di oggi, la procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti ha disposto la scarcerazione dei due figli del proprietario del gruppo Cadei, ne dà notizia la RSI. Restano invece in carcere il padre e la sua dipendente, fermati dopo i controlli nelle filiali del Gruppo Cadei e accusati di diversi reati tra cui falsità in documenti nonché abuso delle targhe e delle licenze.

I quattro, che respingono le accuse, dovranno rispondere di vari reati, a cominciare da quello di truffa per mestiere. Ad essere rimasti in carcere, lo ricordiamo, sono il proprietario 62.enne e la dipendente 35.enne, mentre i figli del primo, un 35.enne e una 24.enne sono per ora stati scarcerati.