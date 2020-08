Negli scorsi giorni il procuratore pubblico Pablo Fäh ha deciso di chiudere il caso con un decreto d’abbandono scagionando di facto il politico dai reati di perturbameno della libertà di culto e discriminazione razziale. Robbiani aveva spiegato di non volere urtare la sensibilità religiosa di nessuno. Agli inquirenti (e ai denuncianti, con cui si è scusato) ha detto di aver voluto fare della satira non sull’Islam ma sul burqa in quanto indumento (e sulla costrizione ad indossarlo). Secondo il Ministero pubblico non risulta che Robbiani abbia agito sapendo di offendere le convinzioni religiose altrui.