Camici firmati Zegna per i medici in Ticino e Piemonte

Il Gruppo Zegna riparte con la produzione in Svizzera e in Italia e si dedica alla realizzazione di camici protettivi per il personale sanitario. Saranno 280.000 i capi di vestiario confezionati dal Gruppo, destinati a medici e curanti in contesto ospedaliero in Ticino e nella regione del Piemonte. «Prendiamoci cura l’uno dell’altro. Superiamo questa emergenza insieme», afferma Gildo Zegna, CEO di Ermenegildo Zegna.