La pavimentazione in asfalto lungo via Canton là ad Arzo sarà presto sostituita con la pavimentazione in porfido. In particolare, i lavori interesseranno il breve tratto stradale tra l’entrata della Scuola dell’infanzia e l’entrata del nucleo e saranno eseguiti a partire dal 7 settembre fino al 22 ottobre 2020.

Considerate la geometria della strada comunale e la tipologia dei lavori da eseguire, sarà inevitabile chiudere al traffico il tratto citato e alcuni accessi veicolari a proprietà private.

Per tutta la durata del cantiere non sarà quindi possibile accedere alla via Canton Là da Via Raimondo Rossi e Via Onorio Longhi.

I residenti di via Canton Là, dall’entrata del nucleo verso piazza Mastri Lapicidi Arzesi, potranno transitare nelle due direzioni e per quel che riguarda il lungo il tratto interessato dai lavori riceveranno separatamente un’informazione più dettagliata e le necessarie indicazioni da parte dei responsabili del cantiere.

Il Municipio e la Polizia Città di Mendrisio ringraziano sin d’ora per la comprensione e la collaborazione e ricordano che le informazioni relative ai lavori previsti e in corso sono pubblicate sul portale mendrisio.ch, alla voce “Cantieri e viabilità in città”.

