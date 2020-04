È ormai tutto pronto. Ma solo sulla carta. L’emergenza provocata dal coronavirus potrebbe infatti portare alla concretizzazione dello scenario che implica i tempi più lunghi, quello dell’inizio dei lavori solo nel 2021. Stiamo parlando del progetto che mira al risanamento di circa 5,5 chilometri di strade forestali sul Monte Generoso. Delle strade che oggi versano in evidente stato di degrado, con svariate buche e cedimenti.

Del disegno si sta occupando il Comune di Castel San Pietro, in collaborazione con Breggia e Mendrisio. E proprio quest’ultimo Comune nei giorni scorsi ha formalizzato un’altra tappa importante in vista della concretizzazione del piano. Mendrisio intende infatti approfittare del cantiere per realizzare altre opere strategiche, per cui investirà oltre 3 milioni di franchi....