È vero, tecnicamente il mancato inserimento di Chiasso e Mendrisio nella rete dei collegamenti ferroviari a lunga percorrenza risale a un accordo tra le FFS e il Cantone del 2009. Lo abbiamo scritto proprio qualche giorno fa dopo che il Consiglio federale lo ha messo nero su bianco nella risposta a un’interpellanza di Marco Romano. Una revisione della pianificazione attuale il Dipartimento del territorio l’ha però richiesta in più occasioni. In altre parole: le fermate nel Mendrisiotto dei treni Intercity, il Cantone, le ha chieste più di una volta.

Prosegue quello che può essere definito il dibattito del momento nel distretto più a sud del Ticino. E si arricchisce di un nuovo capitolo. A precisare la sua posizione ieri è stato il Dipartimento del territorio (DT), che in una nota ha ripercorso le vicissitudini che hanno portato alla situazione attuale.

«Pochi giorni fa il Consiglio federale ha lasciato intendere che il mancato servizio del Mendrisiotto tramite treni Intercity sia da ascrivere a scelte cantonali del 2009 che ne avrebbero sottovalutato l’importanza», premette il DT, che poi spiega come la competenza per lo sviluppo dell’offerta ferroviaria sia della Confederazione per quanto riguarda il traffico a lunga distanza e i treni merci, e dei Cantoni per quel che concerne il traffico regionale viaggiatori.

«La pianificazione da parte delle FFS prevede per il 2025 una linea Eurocity (EC) con treni a cadenza oraria Zurigo/Basilea–Milano e fermate a Bellinzona e Lugano e una linea Intercity (IC) con treni a cadenza oraria Zurigo/Basilea–Lugano e fermata a Bellinzona. Sulla linea IC sono previste alcune corse da Chiasso la mattina verso nord e viceversa la sera. Per il treno IC, il Parlamento federale ha stanziato un credito per la costruzione di un binario di ricovero a Melide: il treno in arrivo a Lugano verrà spostato vuoto a Melide dove sosterà alcuni minuti prima di ripartire verso nord», chiarisce poi il dipartimento, a cui però questa pianificazione non va a genio.

Chiesto il capolinea a Chiasso

«Abbiamo richiesto in più occasioni una revisione di questa pianificazione, proponendo che il capolinea venga spostato a Chiasso (o, in alternativa, a Mendrisio), risparmiando l’investimento di Melide e dando così lo sbocco naturale della linea IC a Chiasso. Le FFS hanno sempre avanzato ragioni di mercato per giustificare la scelta di mantenere il capolinea a Lugano».

Ma corse ulteriormente ridotte

Le richieste non sono però state accolte e le FFS hanno pure deciso di ridurre ulteriormente l’offerta, si evidenzia ancora nel comunicato: «Nel progetto d’orario 2021, poi, le corse mattutine da Chiasso e dirette al nord delle Alpi sono state ridotte dalle FFS da quattro a una».

Ceneri e potenziamento

Anche se le cose, per quanto concerne il traffico a lunga distanza, non sono andate come sperava il DT, dall’anno prossimo tutto il cantone disporrà di un’offerta potenziata: «Con l’apertura della galleria di base del Ceneri e l’attuazione da aprile del servizio regionale completo, tutte le regioni del Cantone disporranno di un’offerta potenziata e molto ben interconnessa. Grazie alla pianificazione cantonale svolta congiuntamente con le Commissioni regionali dei trasporti, tra Mendrisio e Lugano circoleranno 5 treni TRV (TiLo) ogni ora che daranno ottime coincidenze in tutte le direzioni, incluse le destinazioni dei treni a lunga distanza».

Romano allarmato e sorpreso

Il botta e risposta tra Confederazione e Cantone non è piaciuto molto a chi aveva sollevato la questione a Berna: «Mi preoccupa e sorprende che cominci uno scontro tra istituzioni che non serve a nulla e che a mio giudizio non può che deludere il cittadino - dice Marco Romano -. Dal dipartimento poi mi sarei aspettato un dialogo costruttivo e l’annuncio di una presa di contatto con Berna, non uno scarico di responsabilità». Per Romano comunque non è finita: «Settimana prossima comincia la sessione delle Camere federali e sicuramente tornerò sul tema. Vedrò di spingere Confederazione e Cantone a fare chiarezza. Non si tratta di sapere chi ha ragione o torto, ma di una regione di 50.000 abitanti che ha diritto di essere connessa alla rete di trasporto nazionale. Non solo a quella regionale. È stato fatto un errore a cui bisogna rimediare, ma non con comunicati come questo».

