«Non vi sono dubbi che tentare di investire ripetutamente un pedone, riuscendo a colpirlo al terzo tentativo, configura pacificamente il reato di tentato omicidio. E se la vittima non è morta, è stato solo per una buona dose di fortuna». È con queste parole che il giudice delle Assise criminali di Mendrisio Mauro Ermani ha condannato a tre anni e nove mesi di carcere un 75.enne italiano residente a Stabio per triplice tentato omicidio intenzionale. L’anziano, nel marzo del 2018, aveva investito un vicino nei parcheggi del condominio in cui entrambi abitavano, schiacciandolo contro un’auto parcheggiata e causandogli fortunatamente solo alcune escoriazioni alle gambe. Questo, dopo aver cercato di investirlo altre due volte senza successo. E dopo aver forse compiuto un’azione analoga (ma ciò non era oggetto del procedimento) ai danni di un’altra inquilina qualche anno addietro. L’uomo, residente a Stabio da oltre un ventennio, non sarà espulso dalla Svizzera. La Corte (così come proposto anche dall’accusa), ha deciso che si tratta di un caso di rigore, e che l’interesse pubblico al suo allontanamento non prevale sul suo interesse privato a restare nel Paese.