Sono state scarcerate tutte e quattro le persone fermate il 28 gennaio in relazione alle perquisizioni effettuate nelle filiali del Gruppo Cadei, attivi nella vendita di veicoli multimarca. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale in una nota, spiegando che la decisione è stata presa in quanto non vi erano più i presupposti giuridici per il mantenimento della detenzione preventiva. I due figli del 62.enne erano già stati rilasciati il 20 febbraio, ora anche il proprietario 62.enne e la collaboratrice 35.enne sono tornati a casa.