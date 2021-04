C’è chi pensa che noi siamo un Paese di videosorvegliati, troppo controllati nei nostro movimenti. C’è invece chi ritiene che una maggiore sorveglianza può portare solo buoni frutti, soprattutto a livello di prevenzione. Sta di fatto che ormai oggi aziende ed enti pubblici reputano necessario sistemare telecamere in luoghi strategici. Ditte e società hanno come obiettivo la protezione dei loro interessi, i Comuni la garanzia di un clima di sicurezza e di legalità ai cittadini. Così anche Castel San Pietro – come molti altri Comuni – si sta attrezzando. Proprio in questi giorni è stata pubblicata all’albo comunale l’ordinanza che regola la videosorveglianza sul territorio castellano.

Episodi sporadici

«Attualmente a Castel San Pietro non ci sono telecamere di sorveglianza anche perché, per fortuna,...