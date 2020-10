Cento (ottime) idee per Chiasso e Ponte Chiasso

Prendete un’Accademia di architettura e chiedete ai suoi studenti di concentrarsi per l’intero semestre di diploma su una cittadina di 8.000 abitanti. Una cittadina non a 6.300 chilometri di distanza, ma a 5 minuti d’automobile dall’entrata del proprio campus. Dividete gli studenti in 14 gruppi guidati da docenti provenienti da tutto il mondo e aspettate. Il risultato quasi certamente sarà una bomba. E così è stato. L’Accademia di Mendrisio si è concentrata per il diploma 2020 su Chiasso e su Ponte Chiasso in un lavoro che ha prodotto centinaia di idee, visioni, progetti e - non guasta mai - qualche provocazione. In molti hanno approfondito il lavoro dell’architetta Elena Fontana (che prevede di spostare l’autostrada in galleria sotto il Penz, di cui abbiamo parlato nell’edizione di ieri)...