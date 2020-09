Cento parcheggi per chi vive nei palazzi del comparto e per chi lavora in zona. Novità in arrivo in centro a Chiasso. Una domanda di costruzione in pubblicazione da oggi preannuncia infatti un accordo tra il Municipio e i proprietari del terreno in viale Volta ancora libero da costruzioni, già usato in passato come posteggio (e noto come posteggio ex Comacini). La richiesta edilizia è per la riattivazione dei parcheggi e il cambiamento di utilizzo. Previsti anche svariati stalli per moto.