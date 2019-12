Il Centro Ovale di Chiasso sarà rilanciato. Aperto nel 2011 e rimasto oggi con un solo negozio aperto (un salone di bellezza che libererà gli spazi a fine dicembre), sarà dedicato d’ora in poi soprattutto agli uffici. Lo ha confermato il presidente della struttura Massimiliano Tasinato. Slittata l’opzione di creare un museo delle figurine Panini, il pian terreno resterà destinato all’uso commerciale, ma gli altri livelli (dall’1 al 4) saranno riservati a uffici. «È chiaro - è stato spiegato - che il mercato non aveva più la necessità di avere un centro commerciale così come pensato alla sua apertura». Ora però, terminate le diatribe legali tra il Centro e l’unico inquilino rimasto (che per anni si è opposto all’utilizzo amministrativo dello stabile) si può finalmente ripartire e affittare gli spazi.