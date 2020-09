A Moria, in un campo previsto per tremila persone, se ne trovano ammassate tredicimila, il recente incendio ha inoltre reso la situazione «assolutamente disperata». È su questa base e sulla necessità di «non chiudere gli occhi», che i consiglieri comunali del gruppo US e I Verdi Antonia Boschetti, Denise Maranesi, Francesca Bernasconi Bedulli e Piercarlo Bedulli si sono rivolti al Municipio di Chiasso per chiedere, attraverso un’interrogazione, di accogliere profughi di Moria, specialmente famiglie con bambine e bambini, giovani non accompagnati e malati.

«A Moria sull’isola di Lesbo si trova il più grande dei centri creati dall’unione Europea per «argina re» i movimenti migratori verso l’Europa. Nel suo libro «Lesbos, la honte de l’Europe» (Seuil, 2020) Jean Ziegler, che ha visitato Lesbo nel 2019 quale vice-presidente del Comitato consultivo del Consiglio dei diritti umani dell’ONU, racconta come nel 2015 un accordo tra la Commissione europea e il Governo greco abbia creato cinque centri su isole dell’Egeo per accogliere profughi dalla Siria, dall’Iraq e da tanti altri Paesi, che sperano così di raggiungere il continente europeo. A Moria, in un campo previsto per tremila persone, se ne trovano ammassate tredicimila, bloccate nel campo per la quarantena imposta dopo la scoperta di alcuni casi positivi al virus. L’incendio che ha distrutto il campo ha reso la situazione, già paragonata da Jean Ziegler a quella di un campo di concentramento, assolutamente disperata: i rifugiati si ritrovano senza riparo, senza acqua e non sanno come affrontare i prossimi giorni. È importante per la nostra dignità umana non chiudere gli occhi davanti a questa tragedia, chiedere l’evacuazione immediata dei profughi di Moria e accogliere nel nostro paese una parte di loro. E come hanno già chiesto mesi fa con la petizione #evacuareORA 50.000 cittadine e cittadini, più di 100 organizzazioni e otto città (Berna, Zurigo, Basilea, Ginevra, Losanna, Lucerna, S. Gallo e Winterthur) che hanno chiesto al Consiglio federale di poter accogliere profughi. Richiesta che dopo la catastrofe di Moria è ora rilanciata da Berna, Zurigo e altre città. Anche il Ticino e i suoi centri principali non possono sottrarsi a questo dovere di solidarietà umana! Sottopongo per questi motivi le seguenti domande al lodevole Municipio: