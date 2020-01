Era il 30 novembre del 2012 e a Chiasso si festeggiava il superamento di quota 8.000 abitanti. All’epoca l’obiettivo dichiarato era - visti gli investimenti immobiliari previsti - arrivare a quota 10.000 entro il 2020 (quest’anno) e ottenere lo status di città a tutti gli effetti. Un risultato che ben difficilmente verrà raggiunto. Già perché, stando alla statistica aggiornata al 31 dicembre 2019, a Chiasso vivono 7.874 persone, e dunque 240 in meno rispetto all’anno precedente (-3%). Un trend in linea comunque - ne abbiamo riferito ieri - con gli altri centri del Sottoceneri. Anche a Mendrisio si è registrato un calo (di 78 abitanti), comunque percentualmente più contenuto si si considera che la popolazione complessiva conta 15.484 persone. Il dato di Chiasso, anche questa volta, è dovuto in parte anche ai maggiori controlli sulle residenze fittizie. Ciò non toglie che dal 2016 (8.377 abitanti) ad oggi la popolazione è diminuita di 500 unità.