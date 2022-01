I residenti a Mendrisio erano 15.509 alla fine del 2020 e 15.515 un anno dopo. Le statistiche indicano quindi un +6 che conferma una certa stabilità, anche se con risvolti diversi. Altro brutto tonfo all’indietro, invece, per Chiasso: da 7.727 unità si è scesi a 7.544. Un calo di ben 183 abitanti che conferma la tendenza in corso da alcuni anni.

Per gli amanti delle statistiche aggiungiamo che gli stranieri erano 86 in più (3.621, pari al 23,34%) mentre attinenti, ticinesi e confederati erano scesi di 81 unità.

Fra i domiciliati, risulta un calo di 59 unità per quanto riguarda i ticinesi (per un totale di 1.977); più marcata rispetto al 2020 la diminuzione degli attinenti (-66, su 1.755). Per contro, alla fine dello scorso anno Chiasso contava 23 cittadini stranieri domiciliati in più (il totale raggiunge quota 1.816).