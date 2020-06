La polizia è abbastanza convinta che si tratti di un fenomeno di emulazione, ma che non sia per questo meno pericoloso. Un’emulazione - forse un po’ tardiva - delle street gang che proliferano, soprattutto dagli anni Ottanta, nelle città statunitensi. Ma per il Ticino, e per il Mendrisiotto, sono fenomeni piuttosto nuovi e che vanno monitorati con attenzione. «Un fenomeno - ha spiegato il comandante della Polizia Regione 1 Nicolas Poncini - che sta prendendo piede e in cui le bande, per attirare nuovi membri, utilizzano i social network esaltando la possibilità di fare soldi facili». «Soldi - ha sottolineato Mauro Mantovani, che coordina il gruppo Visione giovani - ma anche auto di lusso, farmaci e armi (finte, o perlomeno si spera)». L’anno scorso una delle più grandi baby gang del Ticino - attiva soprattutto a Mendrisio - è stata sgominata dalle forze dell’ordine. Furti, intimidazioni, spaccio di droga e perfino estorsioni. Ma ce ne sono altre. «E ce ne sono anche a Chiasso» spiega Mantovani, confermando l’esistenza di un’inchiesta. Proprio di Chiasso per esempio sarebbe la banda sospettata di aver brutalmente picchiato, a metà maggio, un sedicenne a Pregassona.