Chiasso-Brogeda: bloccato un camion con materiale radioattivo

Un camion con livelli anomali di radioattività è stato fermato alla dogana di Chiasso-Brogeda, in entrata in Italia. Né dà notizia con un comunicato stampa l’Agenzia italiana delle Accise, delle dogane e dei monopoli. Nelle scorse ore presso la Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Ponte Chiasso, a seguito di un controllo documentale di una scheda di circolazione per la dichiarazione relativa a un carico di cascami di ferro provenienti dalla Svizzera in attesa di importazione, si è proceduto, tramite gli Esperti Qualificati presenti negli spazi doganali italiani, al consueto controllo dei valori radiometrici.

Dal controllo sono emersi anomali livelli di radioattività, ciò che ha indotto immediatamente ad attivare il protocollo di sicurezza per i casi di specie, isolando il carico in un’area ben delimitata e interdetta al personale non qualificato, e allertando le autorità competenti in materia di sicurezza e tutela ambientale e della popolazione (Dipartimento Territoriale dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente –A.R.P.A. e, a seguire, l’Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Como).