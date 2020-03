In ossequio alle disposizioni emanate ieri dalle autorità cantonali per combattere il coronavirus (COVID 19) Il Comune di Chiasso comunica che tutte le strutture sportive comunali sono chiuse da oggi e almeno fino a domenica 29 marzo 2020. Ne discende in particolare che la stagione d'apertura invermale presso la piscina e la pista del ghiaccio termina anticipatamente.

Esulano dalle presenti disposizioni unicamente le palestre per quanto attiene allo svolgimento delle lezioni da parte delle scuole dell'obbligo.

Sarà premura del Comune comunicare eventuali aggiornamenti rispetto alle disposizioni emanate dalle autorità competenti.