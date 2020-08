Lo si è detto più volte. Il lockdown e il periodo di confinamento hanno fatto rivalutare a molti l’importanza delle nostre città e degli spazi urbani. È stato così anche a Chiasso. «Abbiamo capito questa esigenza - ci spiega il sindaco Bruno Arrigoni - e abbiamo promosso, e in questo non siamo stati soli come Municipio, interventi per ridare al centro proprio quel ruolo di socialità». Interventi anche semplici, a volte quasi improvvisati e senza grandi budget, ma che hanno avuto successo. La gente ha risposto bene. Quasi meglio di quando la COVID non c’era. «La risposta - conferma Arrigoni - è stata molto positiva. Quasi sorprendentemente positiva». C’era voglia di tornare in strada, di sedersi tra i tavolini di un bar, di uscire la sera per guardare un film all’aperto (davanti al Cinema Teatro...