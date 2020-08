Chiasso: dipendente comunale arrestata per dei furti

Una dipendente del Comune di Chiasso è stata arrestata a fine giugno dopo essere stata sorpresa a rubare in un centro estetico di corso San Gottardo. La notizia ci è stata confermata dal Ministero pubblico, che non aggiunge particolari se non che alla donna - cittadina svizzera residente nel Mendrisiotto - vengono imputati ripetuti furti senza scasso all’interno di un esercizio commerciale. Stando a nostre informazioni al fermo della donna (che è stata nel frattempo rilasciata) si è giunti grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che da tempo sospettavano un suo coinvolgimento nella sparizione di oggetti di valore.

I sospetti

La donna era alle dipendenze del Comune di Chiasso dalla fine degli anni Novanta ed era attiva nel settore delle pulizie, lavorando in questo ruolo anche in casa anziani. E proprio la (presunta) sparizione di alcuni oggetti in casa anziani aveva fatto sorgere i primi sospetti. Furti che in ogni caso la donna - anche dopo l’arresto e gli interrogatori (l’inchiesta è affidata al procuratore pubblico Nicola Respini) - ha sempre respinto con fermezza. Episodi di cui in ogni caso la donna non è imputata, anche perché nelle case anziani non è mai facile stabilire se gli oggetti di valore vengano rubati o semplicemente spostati da ospiti e familiari, o perfino persi.

Era sotto controllo

Quel che sappiamo è che la donna - nel frattempo licenziata dal Municipio - era sotto controllo da un po’. Questo dettaglio non ci è stato confermato dal Ministero pubblico, ma stando a nostre fonti pare che già prima della pandemia si fosse tentato di coglierla in flagrante mentre tentava di rubare in un esercizio commerciale di Chiasso. La chiusura delle attività non essenziali ha poi però fatto rimandare un secondo tentativo in giugno, che ha avuto successo. La donna pare stesse frugando nelle borsette di altre clienti

