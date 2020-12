Il Palapenz ha un futuro. E non era per nulla scontato visto che a un certo punto - fino a qualche mese fa - diversi consiglieri comunali avevano detto di preferire la sua demolizione (seguita semmai dalla costruzione a nuovo della struttura sportiva) piuttosto che spendere 5,5 milioni di franchi per ristrutturare uno stabile che, parola del Municipio, ha necessità di interventi urgenti e piuttosto radicali (tra cui perfino lavori di consolidamento strutturale). Il Legislativo aveva sostanzialmente tre scelte: non fare nulla, intervenire subito (come indicato inizialmente dal Municipio e come sostenuto dalla Commissione edilizia, per evitare possibili aumenti di spesa e problemi alle attività sportive e alle manifestazioni) oppure suddividere i lavori su un periodo di 5 anni (come poi indicato dall’Esecutivo). Alla fine la maggioranza dei consiglieri ha optato per dei lavori da effettuare in un’unica tranche. Il risultato? Venti favorevoli, 10 astenuti. La Lega ha infatti preferito non supportare l’investimento, pur confermando l’importanza regionale dell’impianto.

Importantissimo tema all’ordine del giorno era però anche il Preventivo 2021, che a Chiasso indica un leggero disavanzo di 188.700 franchi, frutto di spese correnti per 68,86 milioni (una cifra in linea con quella degli anni precedenti) e ricavi correnti per 44,47 milioni di franchi. Il fabbisogno stimato in 24,39 milioni è coperto quasi interamente da un gettito fiscale di 24,2 milioni (di cui 14,4 milioni garantiti dalle persone fisiche, 8,2 da quelle giuridiche e 8,5 dalle imposte alla fonte). Un documento difficile da stilare quest’anno - ha sottolineato il presidente della Gestione Luca Bacciarini (PLR) - «vista l’imprevedibilità legata alla situazione pandemica». «Siamo molto soddisfatti della curva che abbiamo preso - ha spiegato il sindaco Bruno Arrigoni - diminuendo l’indebitamento. In questi 4 anni ci siamo concentrati a rimettere in carreggiata il Comune. Ora si nota una situazione di equilibrio e questo ci offre un po’ di tranquillità». La discussione sul Preventivo ha dato luogo a un lungo battibecco tra il consigliere Stefano Tonini (Lega) e la capodicastero polizia Sonia Colombo-Regazzoni in merito al ricorso, presentato da diversi agenti della Comunale, che contesta l’iter scelto per il concorso per il ruolo di aiutante capo e sergente capo. «È un peccato - ha sottolineato Tonini - che la nostra Polizia, che per anni è stata presa come esempio, oggi si trovi in questa bruttissima situazione». «È una vicenda - ha riposto la municipale - che mi ha lasciato l’amaro in bocca, ma non si può dire che la situazione sia brutta. E sfido chiunque a dire che in questi anni non mi sia battuta anche personalmente per la Polizia».