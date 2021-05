Anche a Chiasso, come in tutti i Comuni del cantone, il peso della pandemia si è fatto sentire sulle casse pubbliche, ma tutto sommato le autorità chiassesi hanno saputo parere il colpo. Il Consuntivo 2020 si è infatti chiuso con un disavanzo d’esercizio di quasi 200.000 franchi, a fronte di un preventivo che indicava un avanzo di oltre 362.000 franchi. L’influenza negativa della pandemia sui conti si è comunque fatta sentire per circa 1,3 milioni di franchi.