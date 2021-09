Chiasso intrappolata nella morsa del telelavoro

C’è chi lo odia e chi invece lo apprezza. C’è chi vi viene costretto e chi per contro sgomita per poterlo fare. Stiamo parlando del lavoro da casa, del telelavoro che ha avuto un’impennata durante i mesi di confinamento a causa della pandemia, con conseguenze soprattutto nei centri urbani con forte presenza di manodopera impiegatizia. Ma ora, nonostante il ritorno a una certa normalità, il telelavoro sembra essere diventato una realtà consolidata, almeno in taluni ambiti professionali. Così a Chiasso, località con una forte occupazione nel settore terziario, il ritorno dei dipendenti in ufficio non è stato così rapido anche dopo l’emergenza sanitaria. Nel novembre scorso, quando il telelavoro era la norma, il sindaco della cittadina di confine Bruno Arrigoni ci aveva confidato le sue preoccupazioni...