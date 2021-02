Chiasso, le ultime gocce di Fernet-Branca

C’era una volta e tra poco non ci sarà più. La grande insegna rossa con la scritta Fernet-Branca è già stata rimossa e tra poco anche lo stabile, che ospitò dal 1932 la celebre bevanda alcolica, verrà demolito. Al suo posto un complesso amministrativo-commerciale - il progetto è promosso da Axim SA - che promette di riqualificare completamente l’area della dogana e dar vita a una moderna «Porta Sud» della Svizzera. I lavori preparatori sono iniziati proprio in questi giorni e una volta realizzata la struttura quella parte di Chiasso non sarà più la stessa. «Il progetto - ci aveva spiegato Axim Group - prevede l’edificazione di due stabili a carattere amministrativo, dall’architettura contemporanea, in grado di soddisfare le necessità logistiche di varie tipologie di aziende che sono alla ricerca di ambienti di lavoro funzionali e al contempo moderni e rappresentativi». Il nuovo centro si comporrà di due elementi separati con struttura in calcestruzzo, acciaio e vetro, posti uno accanto all’altro e collegati al piano terra da un ampio spazio completamente vetrato. I due blocchi si svilupperanno su 7 piani fuori terra, per un totale di circa 10.000 metri quadrati. È prevista anche un’autorimessa interrata con 111 posteggi coperti.