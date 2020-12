Chiasso risponde alla crisi sostenendo i giovani artisti

Mostra collettiva nel segno della resilienza allo Spazio Officina di Chiasso. E l’auspicio è che l’iniziativa da singola diventi un format da proporre ogni anno, perché l’idea - e tutti quelli che hanno contribuito a forgiarla ne sono persuasi - è vincente.

Ma andiamo con ordine. Lo Spazio Officina si è trasformato in questi giorni in un luogo a disposizione di otto giovani: otto artisti della Svizzera italiana a cui è stata data la possibilità di esporre le proprie opere in spazi della stessa dimensione (venti metri quadrati). Il risultato è una sorta di mostra composta da piccole mostre allestite in «stanze» aperte le une sulle altre. Un’esposizione dal nome «Le stanze dell’arte» che è possibile visitare da oggi (alle 14) sino al 9 gennaio.

L’idea alla base del progetto è affrontare la crisi...