In questi giorni si stanno delineando i programmi di più di un Comune momò in vista della festa nazionale. Novazzano per esempio ha optato per una festa diversa dal solito: a causa del coronavirus i festeggiamenti si terranno online: dalle 12, collegandosi al sito internet del Comune o alla sua pagina Facebook, sarà possibile ascoltare il discorso del sindaco Sergio Bernasconi e l’esibizione della Musica Unione. Sarà anche proposto un brindisi virtuale.