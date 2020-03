«L’emergenza sanitaria attuale causata dal coronavirus COVID-19 sta crescendo in modo esponenziale causando non pochi problemi di sicurezza per la popolazione, Chiasso sta vivendo un momento molto delicato essendo al ridosso della frontiera con un Paese definito «zona rossa» dal proprio Governo visto l’alto numero di contagiati».

È con questa premessa che il consigliere comunale chiassese Claudio Schneeberger (Lega) introduce un argomento delicato ma molto discusso in queste ore, quello della chiusura delle scuole. «La popolazione sta vivendo un clima di vera incertezza e scarsa sicurezza per i propri figli e quindi di propria iniziativa evita di mandarli a scuola», prosegue.

Alla luce dell’obbligo del Municipio di «informare la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse» Schneeberger pone quindi delle precise domande, lasciando filtrare l’ipotesi della presenza di scolari che hanno contratto il virus all’interno degli istituti scolastici della cittadina di confine: «Il Municipio è a conoscenza di casi contagio presso gli istituti scolastici o la scuola media? In caso affermativo, di quanti casi si tratta? In caso affermativo, il Municipio ha messo in atto tutte le misure previste dal medico cantonale, informando anche i genitori? Non ritiene il Municipio che sia il caso di procedere alla chiusura preventiva delle scuole per evitare il diffondersi del virus?»

Strategie e aiuti per gli anziani

Il consigliere comunale chiede poi lumi sulla strategia che il Municipio intende adottare in questa circostanza: «Il Municipio sta affrontando la crisi dotandosi di un piano di intervento a medio e lungo termine in vista del ventilato blocco di tutte le attività sia all’estero che nel nostro cantone? Il Municipio non ritiene necessario tutelare attivamente la fascia di popolazione più a rischio quali gli anziani istituendo un servizio che permetta loro di evitare di uscire di casa per i bisogni quotidiani?»

