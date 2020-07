Corso San Gottardo a Chiasso si veste d’estate: per tutto il mese di agosto la zona pedonale sarà decorata con installazioni commerciali di negozi ed esercizi pubblici che allargheranno le loro attività. Più spazio, insomma, e più vita per il centro della cittadina di confine. L’iniziativa fa parte di «Chiasso fuori», un progetto nato dalla collaborazione tra la Società commercianti Mendrisiotto e Gastro Mendrisiotto, sostenuta dal Comune di Chiasso e APEC con il coordinamento di Frequenze.

L’iniziativa è in linea con quanto deciso dal Consiglio comunale a fine giugno nell’ambito delle proposte contenute nel credito straordinario COVID-19 a sostegno dell’economia e dei commerci. Come spiega la capodicastero Economia Roberta Pantani, «l’idea di permettere a commerci ed esercizi pubblici di allargarsi sul corso, occupando maggiore spazio su suolo pubblico, è nata nei gruppi di lavoro che avevano elaborato il messaggio votato a giugno. Il Comune - continua - mette a disposizione il suolo pubblico gratuitamente».

Lo scopo è chiaramente sostenere la ripartenza economica dei commerci chiassesi. «Nasce dal desiderio - sottolinea Pantani - di ravvivare Corso San Gottardo dato che gli eventi previsti ad agosto sono stati cancellati a causa della pandemia». La concessione spazio pubblico dove esporre la propria merce attraverso un concetto uniforme riguarda per ora solo il Corso, ma Pantani non esclude che possa essere estesa ad altre zone della cittadina e nel tempo. «Siamo pronti a tenere in debita considerazione le richieste che arriveranno in Municipio, - dice - e a prolungare l’iniziativa fino all’inizio dell’autunno se dovesse funzionare».