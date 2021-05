Il progetto di riqualificazione dell’area attorno all’oratorio di San Giuseppe a Somazzo non piace proprio a tutti. La domanda di costruzione inoltrata dalla Città di Mendrisio è stata in pubblicazione fino al 10 maggio e nel frattempo sono almeno quattro le opposizioni giunte al Comune. In due parole, il progetto non farebbe che «soffocare» la chiesetta invece di metterne in risalto le peculiarità.

Domanda di costruzione bis

A livello tecnico di parla di «formazione parco giochi, sistemazione esterna, posteggio e nuovo deposito interrato». Il progetto è stato disegnato dall’architetto Otto Krausbeck di Salorino.

A questo punto bisogna precisare che un disegno molto simile era già stato presentato dalla Città di Mendrisio nel settembre dello scorso anno. Anche allora non era andato giù ad alcuni...