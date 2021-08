In attesa che il Piano di utilizzazione cantonale (PUC) del comparto Valera diventi realtà, la destinazione di talune particelle nell’area deputata a diventare un polmone verde continua a far discutere, con riferimento ad atti pianificatori risalenti addirittura alla prima decade del secolo. Ne parliamo oggi perché la comunità ereditaria Fontana, proprietaria di un fondo nel comparto chiede alla Città un risarcimento di quasi 4,4 milioni di franchi: un’azione in tal senso è stata presentata alla pretura di Mendrisio-Nord. Per far fronte a questa pretesa, il Municipio di Mendrisio chiede quindi l’autorizzazione al Consiglio comunale a «stare in lite» con la controparte.

La vicenda parte da lontano

La questione si inserisce in un complicato discorso riferito al passato e al futuro del comparto...