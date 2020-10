Riappropriarsi dei corsi d’acqua. Riportarli alla luce del sole. «Rinaturazione» sembra essere ultimamente la parola d’ordine attorno a tutti i fiumi del Mendrisiotto, e non solo. C’è il progetto - ne abbiamo parlato settimana scorsa - di rinaturazione del Laveggio in diverse sue tratte, c’è la riqualificazione del fiume Morée e anche a Chiasso (ma è musica di un futuro che sembra abbastanza lontano) l’idea di spostare in galleria l’A2 permetterebbe di rendere la Breggia per davvero accessibile alla popolazione. Stesso vale a Lugano, dove il Cassarate è stato rinaturato alla foce e al piano della Stampa, con interventi previsti in futuro anche in città (a Cornaredo o lungo via Ciani). Nel solo Mendrisiotto sono stati individuati nientemeno che 17,4 chilometri di tratte fluviali da rivitalizzare....