A livello di alleanze in ambito politico nel mondo se ne son viste e se ne vedono di tutti i colori. Ma quella che è nata a Novazzano ha qualcosa di veramente singolare. Tutte le candidate a una carica nelle prossime elezioni comunali – sono 26 – si sono coalizzate per perorare la causa della presenza femminile nelle istituzioni novazzanesi.

E se si vuole volgere lo sguardo al futuro, le candidature presentate in vista delle imminenti elezioni «sono ancora lontane dal lasciar sperare in una distribuzione equa dei seggi per la prossima legislatura: solo 4 donne a fronte di 24 uomini si sono presentate per il Municipio, mentre su un totale di 83 candidature al Consiglio comunale 26 sono di donne» sostengono ancora le candidate.